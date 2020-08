Fase per fase

Fase per fase

20:50 20 uur 50. Colsaerts houdt net stand in top 10. Nicolas Colsaerts begon als zesde aan de slotdag in Engeland. In een wisselvallige slotronde kon hij niet meer in de top 5 klimmen en enkel dankzij een birdie op de laatste hole verzekerde Colsaerts zich van de gedeelde 9e plaats. . Colsaerts houdt net stand in top 10 Nicolas Colsaerts begon als zesde aan de slotdag in Engeland. In een wisselvallige slotronde kon hij niet meer in de top 5 klimmen en enkel dankzij een birdie op de laatste hole verzekerde Colsaerts zich van de gedeelde 9e plaats.

20:50 20 uur 50. Thomas Detry zakt weg op de slotdag. Thomas Detry speelde een toernooi met twee gezichten. Zo had hij voor zijn eerste en zijn derde ronde slechts 64 en 66 slagen nodig. In zijn tweede en vooral in de slotronde liet hij het afweten en kwam hij niet verder dan 72 en 74 slagen waardoor hij werd verwezen naar een gedeelde 56e stek. . Thomas Detry zakt weg op de slotdag Thomas Detry speelde een toernooi met twee gezichten. Zo had hij voor zijn eerste en zijn derde ronde slechts 64 en 66 slagen nodig. In zijn tweede en vooral in de slotronde liet hij het afweten en kwam hij niet verder dan 72 en 74 slagen waardoor hij werd verwezen naar een gedeelde 56e stek.



20:48 De dochter van de winnaar heeft iets leuks in gedachten. 20 uur 48. De dochter van de winnaar heeft iets leuks in gedachten Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:47 20 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09-08-2020 09-08-2020.

20:39 20 uur 39. Colsaerts houdt stand in top 10. Nicolas Colsaerts begint morgen aan de slotdag op een gedeelde 6e plaats. Hij legde de derde ronde af in 68 slagen, vooral een dubbele bogey op hole 11 deed Colsaerts pijn. Met 2 birdies op zijn laatste 3 holes kon hij dat nog wat rechtzetten. . Colsaerts houdt stand in top 10 Nicolas Colsaerts begint morgen aan de slotdag op een gedeelde 6e plaats. Hij legde de derde ronde af in 68 slagen, vooral een dubbele bogey op hole 11 deed Colsaerts pijn. Met 2 birdies op zijn laatste 3 holes kon hij dat nog wat rechtzetten.

20:38 20 uur 38. Nicolas Colsaerts in actie op het English Championship.

20:37 20 uur 37. Detry herpakt zich in derde ronde. Thomas Detry , die na een zwakke tweede ronde naar de 43e plaats tuimelde, noteerde een derde ronde van 66 slagen en dit na 6 birdies en een bogey. Hij rukte op naar de 20e plaats. . Detry herpakt zich in derde ronde Thomas Detry, die na een zwakke tweede ronde naar de 43e plaats tuimelde, noteerde een derde ronde van 66 slagen en dit na 6 birdies en een bogey. Hij rukte op naar de 20e plaats.



20:37 20 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:37 20 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08-08-2020 08-08-2020.