Nicolas Colsaerts begint morgen aan de slotdag op een gedeelde 6e plaats. Hij legde de derde ronde af in 68 slagen, vooral een dubbele bogey op hole 11 deed Colsaerts pijn. Met 2 birdies op zijn laatste 3 holes kon hij dat nog wat rechtzetten.

20 uur 39. Colsaerts houdt stand in top 10. Nicolas Colsaerts begint morgen aan de slotdag op een gedeelde 6e plaats. Hij legde de derde ronde af in 68 slagen, vooral een dubbele bogey op hole 11 deed Colsaerts pijn. Met 2 birdies op zijn laatste 3 holes kon hij dat nog wat rechtzetten. .

20 uur 37. Detry herpakt zich in derde ronde. Thomas Detry , die na een zwakke tweede ronde naar de 43e plaats tuimelde, noteerde een derde ronde van 66 slagen en dit na 6 birdies en een bogey. Hij rukte op naar de 20e plaats. .

21:35

21 uur 35. Offday voor Detry, Colsaerts doet mee om de prijzen. Thomas Detry is na een baaldag, met onder meer een bogey (+1) en een double bogey (+2) teruggezakt naar de 43e plaats. Nicolas Colsaerts kon zich wel verbeteren. Hij sloeg 6 birdies (en ook 1 bogey) en nestelt zich in een pelotonnetje op de 4e plaats.De kloof met leider Andy Sullivan is wel al 3 slagen. De Engelsman verbeterde het baanrecord: 62 slagen voor 18 holes. .