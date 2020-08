19:28 19 uur 28. Detry: "Ik probeer volgende week gewoon te winnen". "Er zijn veel dingen door mijn hoofd gegaan," reageerde Detry na zijn tweede plaats."Eerlijk gezegd, ik kan niet teleurgesteld zijn. Ik heb vandaag echt goed gegolfd, de greens werden altijd lastiger en ik ben blij met de manier waarop ik de laatste holes heb afgewerkt. Ik heb een aantal heel goede slagen gedaan. Het is weer een gemiste kans, maar ik ga verder en vergeet dit en probeer volgende week gewoon te winnen." . Detry: "Ik probeer volgende week gewoon te winnen" "Er zijn veel dingen door mijn hoofd gegaan," reageerde Detry na zijn tweede plaats."Eerlijk gezegd, ik kan niet teleurgesteld zijn. Ik heb vandaag echt goed gegolfd, de greens werden altijd lastiger en ik ben blij met de manier waarop ik de laatste holes heb afgewerkt. Ik heb een aantal heel goede slagen gedaan. Het is weer een gemiste kans, maar ik ga verder en vergeet dit en probeer volgende week gewoon te winnen."

18:07 18 uur 07. Detry flirt met zege, maar Engelsman Horsfield wint. Thomas Detry is knap tweede geworden op de Hero Open in Birmingham. De 27-jarige Belg begon aan de dag met 4 slagen meer dan leider Sam Horsfield, maar voerde de druk op de Engelsman flink op. Detry mocht op de slotdag 9 birdies op zijn kaart schrijven. Daar stonden ook wel 3 bogeys tegenover. Met een rondje van 66 slagen, 6 onder par, wipte onze landgenoot even naar de leiding, maar Horsfield hield het hoofd koel. De Engelsman putte een birdie op hole 17 en liet vervolgens een par noteren op de laatste hole en dat volstond voor zijn eerste titel op de European Tour. Met -18 deed hij over 4 dagen één slag beter dan Detry.

19:29 19 uur 29. Detry zakt enkele plaatsjes. Thomas Detry heeft zaterdag in het Engelse Meriden (Birmingham) met een derde ronde van 71 slagen, één onder par, 4 plaatsen moeten inleveren op het Hero Open golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro). Met zijn totaal van 205, 11 onder par, staat hij op een gedeelde 7e plaats. Detry telt 3 slagen meer dan de leider, de Engelsman Sam Horsfield. De Fin Mikko Korhonen, de Deen Rasmus Hojgaard en de Welshman Oliver Farr delen op één slag de tweede plaats.

Detry telt 3 slagen meer dan de leider, de Engelsman Sam Horsfield. De Fin Mikko Korhonen, de Deen Rasmus Hojgaard en de Welshman Oliver Farr delen op één slag de tweede plaats.



22:18 22 uur 18. Detry doet mee bovenaan. Thomas Detry is dankzij een tweede opeenvolgende ronde in 67 slagen, vijf onder par, van de 8e naar de 3e plaats geklommen. Onze landgenoot putte op zijn eerste zes holes drie birdies weg, waarna hij op hole acht en negen in de fout ging. Op zijn laatste negen holes zag de nummer 120 op de wereldranglijst nog vier birdies in de cup verdwijnen. In totaal telt hij nu 130 slagen, tien onder par en drie meer dan de Engelsman Sam Horsfield. Die beende met een tweede ronde in 63 slagen de Spanjaard Sebastian Sergio Rodriguez bij op de eerste plaats.





22:15 22 uur 15. Colsaerts is out. Nicolas Colsaerts is na twee rondjes uitgeschakeld. De 37-jarige Belg zette gisteren een openingsronde neer in 73 slagen en moest zich vandaag dus herpakken. Hij nam een fraaie start met drie birdies op de eerste drie holes, maar daarna stokte de motor. Op de volgende zes holes moest hij drie bogeys en een dubbele bogey incasseren, waartussen hij nog een birdie noteerde. Op de laatste negen holes putte de drievoudige European Tour-winnaar nog twee birdies weg, maar met zijn ronde van 71 slagen en een totaal van 144 telde hij twee slagen te veel om de cut te halen. Hij strandde hij op de 79e plaats.