Mivis blijft de top 10 in het vizier houden na 3e dag in Oostenrijk

17:25 17 uur 25. Christopher Mivis blijft met een derde ronde in par meedraaien in de buurt van de top 10 in Oostenrijk. Hij lukte vandaag twee birdies, maar moest ook een double bogey noteren. Het podium is wel al verder weggelopen want de twee leiders hebben een bonus van 5 slagen op de Belg. Thomas Detry is gedeeld 22e na een ronde in 73 slagen, een over de par van de baan. . Christopher Mivis blijft met een derde ronde in par meedraaien in de buurt van de top 10 in Oostenrijk. Hij lukte vandaag twee birdies, maar moest ook een double bogey noteren. Het podium is wel al verder weggelopen want de twee leiders hebben een bonus van 5 slagen op de Belg.

Thomas Detry is gedeeld 22e na een ronde in 73 slagen, een over de par van de baan.

17:16 Ook op de golfbaan was het een regenachtige dag. 17 uur 16. Ook op de golfbaan was het een regenachtige dag Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11-07-2020 11-07-2020.

21:22 21 uur 22. Colsaerts is out. Nicolas Colsaerts is na de coronabreak niet geweldig uit de startblokken geschoten. In Oostenrijk zit het er na twee rondes op voor de Belg. Hij eindigde 92e na een zwakke tweede ronde in 3 over par. De twee andere Belgen doen het beter. Gisteren stonden Mivis en Detry nog naast elkaar, maar Detry had en slag meer nodig in ronde twee. Voor Detry liep het mis op hole 17 met een triple bogey. Zo wordt Mivis voorlopig de beste landgenoot op plaats 14. De 31-jarige Limburger putte op zijn eerste drie holes drie birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij drie bogeys incasseren en lukte hij nog twee birdies. Mivis telt in de tussenstand vijf slagen meer dan leider Miguel Angel Jiménez. . Colsaerts is out Nicolas Colsaerts is na de coronabreak niet geweldig uit de startblokken geschoten. In Oostenrijk zit het er na twee rondes op voor de Belg. Hij eindigde 92e na een zwakke tweede ronde in 3 over par.

De twee andere Belgen doen het beter. Gisteren stonden Mivis en Detry nog naast elkaar, maar Detry had en slag meer nodig in ronde twee. Voor Detry liep het mis op hole 17 met een triple bogey. Zo wordt Mivis voorlopig de beste landgenoot op plaats 14. De 31-jarige Limburger putte op zijn eerste drie holes drie birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij drie bogeys incasseren en lukte hij nog twee birdies. Mivis telt in de tussenstand vijf slagen meer dan leider Miguel Angel Jiménez.

10-07-2020 10-07-2020.

22:30 22 uur 30. Goede start van Detry en Mivis. Thomas Detry en Christopher Mivis staan na een eerste ronde van 68 slagen (4 onder par) op een gedeelde 8e plaats in het Austrian Open golftoernooi. Nicolas Colsaerts sloot dag 1 af op de 50e plaats. De Nederlander Joost Luiten, die in 2013 het toernooi won, zorgde voor de beste ronde van de dag. Met 65 slagen, 7 onder par, staat hij alleen aan de leiding en telt hij een slag voorsprong op de Schotten Marc Warren en Craig Howie. . Goede start van Detry en Mivis Thomas Detry en Christopher Mivis staan na een eerste ronde van 68 slagen (4 onder par) op een gedeelde 8e plaats in het Austrian Open golftoernooi. Nicolas Colsaerts sloot dag 1 af op de 50e plaats.



De Nederlander Joost Luiten, die in 2013 het toernooi won, zorgde voor de beste ronde van de dag. Met 65 slagen, 7 onder par, staat hij alleen aan de leiding en telt hij een slag voorsprong op de Schotten Marc Warren en Craig Howie.



22:28 22 uur 28. Detry: "Op het einde van mijn ronde liep het even mis". Thomas Detry, die de voorbije maanden in het Verenigd Koninkrijk doorbracht, putte 6 birdies weg waartegen hij 2 bogeys op zijn kaart moest schrijven. "Ik ben blij dat ik weer in competitie kan golfen op het circuit", zei Detry. "De voorbije weken heb ik veel geoefend en gespeeld en de resultaten zijn er. Vandaag heb ik vrijwel alle fairways en greens geraakt wat zich vertaalde in een goede start. Aan het einde van mijn ronde liep het even mis, maar ik ben tevreden met het resultaat." . Detry: "Op het einde van mijn ronde liep het even mis" Thomas Detry, die de voorbije maanden in het Verenigd Koninkrijk doorbracht, putte 6 birdies weg waartegen hij 2 bogeys op zijn kaart moest schrijven.

"Ik ben blij dat ik weer in competitie kan golfen op het circuit", zei Detry. "De voorbije weken heb ik veel geoefend en gespeeld en de resultaten zijn er. Vandaag heb ik vrijwel alle fairways en greens geraakt wat zich vertaalde in een goede start. Aan het einde van mijn ronde liep het even mis, maar ik ben tevreden met het resultaat."



22:27 Detry in actie. 22 uur 27. Detry in actie Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:26 22 uur 26. Sterke Mivis, 3 bogeys voor Colsaerts. Christopher Mivis, die voor het overgrote deel van het seizoen aan de slag is op de Challenge Tour, begon met een birdie waarna hij 2 keer in de fout ging. Op zijn laatste 5 holes putte de 31-jarige Truienaar 3 birdies en 1 eagle weg wat ook resulteerde in een ronde van 68 slagen. Nicolas Colsaerts noteerde een ronde van 71 slagen. De drievoudige European Tour-winnaar sloeg op zijn eerste 2 holes een eagle en een birdie. Maar er volgden nog 3 bogeys waartussen hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Colsaerts sloot de dag een af op een gedeelde 50e stek. . Sterke Mivis, 3 bogeys voor Colsaerts Christopher Mivis, die voor het overgrote deel van het seizoen aan de slag is op de Challenge Tour, begon met een birdie waarna hij 2 keer in de fout ging. Op zijn laatste 5 holes putte de 31-jarige Truienaar 3 birdies en 1 eagle weg wat ook resulteerde in een ronde van 68 slagen.

Nicolas Colsaerts noteerde een ronde van 71 slagen. De drievoudige European Tour-winnaar sloeg op zijn eerste 2 holes een eagle en een birdie. Maar er volgden nog 3 bogeys waartussen hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Colsaerts sloot de dag een af op een gedeelde 50e stek.

16:29 Thomas Detry begint prima:. 16 uur 29. Thomas Detry begint prima: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten