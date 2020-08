22:18

22 uur 18. Detry doet mee bovenaan. Thomas Detry is dankzij een tweede opeenvolgende ronde in 67 slagen, vijf onder par, van de 8e naar de 3e plaats geklommen. Onze landgenoot putte op zijn eerste zes holes drie birdies weg, waarna hij op hole acht en negen in de fout ging. Op zijn laatste negen holes zag de nummer 120 op de wereldranglijst nog vier birdies in de cup verdwijnen. In totaal telt hij nu 130 slagen, tien onder par en drie meer dan de Engelsman Sam Horsfield. Die beende met een tweede ronde in 63 slagen de Spanjaard Sebastian Sergio Rodriguez bij op de eerste plaats. .