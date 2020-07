Detry en Mivis staan 8e in 1e golftoernooi in European Tour sinds maart

22 uur 30. Goede start van Detry en Mivis. Thomas Detry en Christopher Mivis staan na een eerste ronde van 68 slagen (4 onder par) op een gedeelde 8e plaats in het Austrian Open golftoernooi. Nicolas Colsaerts sloot dag 1 af op de 50e plaats. De Nederlander Joost Luiten, die in 2013 het toernooi won, zorgde voor de beste ronde van de dag. Met 65 slagen, 7 onder par, staat hij alleen aan de leiding en telt hij een slag voorsprong op de Schotten Marc Warren en Craig Howie. .

22 uur 28. Detry: "Op het einde van mijn ronde liep het even mis". Thomas Detry, die de voorbije maanden in het Verenigd Koninkrijk doorbracht, putte 6 birdies weg waartegen hij 2 bogeys op zijn kaart moest schrijven. "Ik ben blij dat ik weer in competitie kan golfen op het circuit", zei Detry. "De voorbije weken heb ik veel geoefend en gespeeld en de resultaten zijn er. Vandaag heb ik vrijwel alle fairways en greens geraakt wat zich vertaalde in een goede start. Aan het einde van mijn ronde liep het even mis, maar ik ben tevreden met het resultaat." .