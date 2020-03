16:49

16 uur 49. Pieters goed van start. Vorige week haalde Thomas Pieters in Oman de cut niet, maar in Qatar heeft hij wel een vliegende start gemaakt. Met 2 bogeys tegenover 3 birdies in de openingsfase had hij al bij al nog een vrij rustige start, maar dankzij 4 birdies in de laatste rechte lijn eindigde hij de dag toch op -5 en een gedeelde 3e plaats. Enkel de Deen Højgaard en de Nederlander Luiten deden beter.