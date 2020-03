Thomas Detry heeft zich met een tweede opeenvolgende ronde van 66 slagen in de top 10 gegolfd. Met zijn score van 204 slagen, 9 onder par, telt hij 5 slagen meer dan de Spanjaard Jorge Campillo die alleen de leiding waarneemt. Thomas Pieters liep net zoals op dag twee een ronde van 70 slagen. Met nog een ronde te spelen staat hij op de 15e stek.

15 uur 46. Detry in de top 10. Thomas Detry heeft zich met een tweede opeenvolgende ronde van 66 slagen in de top 10 gegolfd. Met zijn score van 204 slagen, 9 onder par, telt hij 5 slagen meer dan de Spanjaard Jorge Campillo die alleen de leiding waarneemt. Thomas Pieters liep net zoals op dag twee een ronde van 70 slagen. Met nog een ronde te spelen staat hij op de 15e stek.

Thomas Pieters heeft zijn knappe eerste ronde niet kunnen herhalen. Gisteren reeg hij de birdies aan elkaar op de eerste holes, maar nu had hij meer moeite. Met een bogey en double bogey was er werk aan de winkel op de laatste 9 holes. Pieters stelde niet teleur: met vier birdies en een bogey sloot hij af met één slag onder par. Hij zakt zo naar de 14e plaats.

16 uur 24. Pieters verliest terrein. Thomas Pieters heeft zijn knappe eerste ronde niet kunnen herhalen. Gisteren reeg hij de birdies aan elkaar op de eerste holes, maar nu had hij meer moeite. Met een bogey en double bogey was er werk aan de winkel op de laatste 9 holes. Pieters stelde niet teleur: met vier birdies en een bogey sloot hij af met één slag onder par. Hij zakt zo naar de 14e plaats.

Nicolas Colsaerts presteerde matig in Qatar. Na een rondje par moest onze landgenoot beter doen in de tweede ronde, maar dat lukte niet. Met opnieuw 71 slagen haalt hij de cut niet. Dan heeft Thomas Detry veel beter gepresteerd. Na een mindere eerste ronde noteerde hij vandaag -5 op zijn scorekaart, goed voor een voorlopige 29e plek.

16 uur 22. Detry rukt op, Colsaerts blijft steken. Nicolas Colsaerts presteerde matig in Qatar. Na een rondje par moest onze landgenoot beter doen in de tweede ronde, maar dat lukte niet. Met opnieuw 71 slagen haalt hij de cut niet. Dan heeft Thomas Detry veel beter gepresteerd. Na een mindere eerste ronde noteerde hij vandaag -5 op zijn scorekaart, goed voor een voorlopige 29e plek.

Andy Sullivan en Jorge Campillo dienden vandaag net dezelfde scorekaart in als gisteren: vijf slagen onder par. De Engelsman en de Spanjaard nemen de leidersplaats over van Nicolai Hojgaard.

16 uur 19. Twee nieuwe leiders. Andy Sullivan en Jorge Campillo dienden vandaag net dezelfde scorekaart in als gisteren: vijf slagen onder par. De Engelsman en de Spanjaard nemen de leidersplaats over van Nicolai Hojgaard.

16:49

16 uur 49. Pieters goed van start. Vorige week haalde Thomas Pieters in Oman de cut niet, maar in Qatar heeft hij wel een vliegende start gemaakt. Hij knoopte de birdies aan elkaar in het eerste deel van zijn rondje, maar door enkele bogeys (+1) zakte hij nog wat weg naar -5 en een gedeelde 3e plaats. Enkel de Deen Højgaard en de Nederlander Luiten deden beter.