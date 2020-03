Detry en Pieters vallen uit top 15 op de slotdag van de Qatar Masters

Thomas Detry is als zeventiende geëindigd op het Qatar Masters in Doha. Hij moest op de slotdag nog acht plaatsen inleveren. Thomas Pieters zakte zondag zes posities en werd 21e. Detry noteerde een ultieme ronde van 72 slagen (+1) na twee birdies en drie bogeys. Pieters had voor zijn slotronde 71 slagen nodig en dit na drie birdies en drie bogeys.

15 uur 53. Spanjaard Campillo wint. De Spanjaard Jorge Campillo heeft het toernooi in Qatar op zijn naam geschreven. De Spanjaard was in een spannende play-off met de Schot David Drysdale de sterkste, maar pas op de 5e hole in die play-off viel de beslissing.