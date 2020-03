Jonge Fin wint in Oman, Colsaerts eindigt na teleurstellend weekend 18e

In amper zijn 6e toernooi op de European Tour heeft Sami Valimaki al de hoofdvogel afgeschoten. Valimaki en Brandon Stone bewezen hun klasse door op de laatste reguliere hole een geweldige putt af te leveren. Een play-off moest de winnaar aanwijzen en daarin was Valimaki de beste. De Belgen speelden geen hoofdrol meer op de slotdag. Nicolas Colsaerts zakte nog enkele plaatsen, naar de 18e stek.

16 uur 14. Fin Valimaki met ijs door de aderen. In amper zijn 6e toernooi op de European Tour heeft Sami Valimaki al de hoofdvogel afgeschoten. Valimaki en Brandon Stone bewezen hun klasse door op de laatste reguliere hole een geweldige putt af te leveren. Een play-off moest de winnaar aanwijzen en daarin was Valimaki de beste. De Belgen speelden geen hoofdrol meer op de slotdag. Nicolas Colsaerts zakte nog enkele plaatsen, naar de 18e stek.

16:21

16 uur 21. Colsaerts zakt weg, alles op een zakdoek bovenaan. "Moving Day" heeft zijn reputatie eer aangedaan op dag 3, want helemaal bovenaan heeft zich een heel trosje golfers verzameld. De Finnen Valimaki en Korhonen hadden de beste dag en nestelen zich naast onder meer de Nederlander Luiten, de winnaar van 2018. Nicolas Colsaerts had een mindere dag en haalde door onder meer 2 double bogeys geen parscore. Hij houdt de top 10 wel nog in het vizier.