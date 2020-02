16:52

16 uur 52. Colsaerts is de beste Belg na dag 1. Nicolas Colsaerts heeft de beste Belgische prestatie neergelegd op de eerste dag in Oman. Hij leek af te stevenen op een rondje van 4 onder par, maar een bogey op de voorlaatste hole brak hem nog zuur op. In plaats van op de 5e plaats staat Colsaerts daarom op de 13e plaats. Thomas Detry begon slecht met een bogey, maar eindigde uiteindelijk toch nog net onder par. Dat kan niet gezegd worden van Thomas Pieters, die maar liefst 6 bogeys sloeg, en zal moeten knokken om de cut te halen.