Golfers Pieters en Detry prijken in top 6 na eerste dag in Turkije

Thomas Detry moest meteen een bogey incasseren op zijn openingshole, trok de scheve situatie recht met vijf birdies op de volgende acht holes. Een double bogey op zijn 12e hole maakte hij goed met een eagle. Vorig jaar eindigde Detry nog derde in het belangrijke toernooi in Turkije.

16 uur 29. Twee Belgen in de top 10. Na de eerste dag van de Turkish Airlines Open staan Thomas Pieters en Thomas Detry in de top 10. Pieters is derde op 1 slag van het leidersduo, Detry volgt op de zesde plaats. Nicolas Colsaerts had 71 slagen nodig voor zijn eerste ronde en neemt de 37e plaats in.