14 uur 52. Beide Belgen starten goed. Thomas Detry en Thomas Pieters staan na de eerste dag in Dubai allebei in de top 15. Detry begon als een wervelwind aan zijn ronde met drie birdies op een rij, daarna volgden 15 pars. Goed voor een gedeelde achtste plaats. Pieters had met 70 slagen (4 birdies en 2 bogeys) 1 slag meer nodig dan Detry en is 14e.