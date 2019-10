Golfer Nicolas Colsaerts bibbert naar eerste toernooizege in 7 jaar

Nicolas Colsaerts begon donderdag aan de Franse Open in de wetenschap dat hij een goeie uitslag nodig had om zijn kaart voor volgend seizoen te behouden. Dat deed hij met verve, want onze landgenoot ging als leider (met 3 slagen voorsprong) de slotdag in.

Die slotdag stond vol spanning en werd een rollercoaster voor Colsaerts. Door enkele mindere slagen verloor hij halfweg de slotronde de leiding, maar een sigaretje voor de zenuwen bracht raad. Met een birdie op hole 13 en een eagle op hole 14 pakte hij weer de leiding.

Dat duurde helaas maar 1 hole, want Colsaerts sloeg op hole 15 zijn tweede bal in het water. De Deen Hansen nam de koppositie over, maar begon te knoeien op hole 17 en zo begon Colsaerts met een slag voorsprong aan de laatste moeilijke hole op de baan waar vorig jaar de Ryder Cup plaatsvond.

Colsaerts (36) hield zijn zenuwen onder controle en mocht zo voor het eerst sinds zijn wonderjaar in 2012 opnieuw een trofee in de lucht steken. Hij kon zijn tranen met moeite bedwingen. "Dit is een heel speciaal moment", zei Colsaerts met een krop in de keel. "Ik heb hoogtes en laagtes beleefd de afgelopen jaren. Daarom ben ik zo emotioneel." Dankzij de zege is Colsaerts zeker van zijn European Tour-kaart tot en met 2021.