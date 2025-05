McLaren domineert chaotische sprintrace in Miami, Leclerc knalt voor start al zijn Ferrari tegen de muur

De sprintrace in Miami heeft voor de nodige chaos gezorgd. Nog voor de start tikte Charles Leclerc door het regenweer al de muur aan, tijdens de race beleefden ook onder meer Sainz, Alonso en Verstappen een bewogen avond. De twee McLarens bleven wel uit de penarie: Norris won voor zijn ploegmakker Piastri.

Afgelopen nacht schreef Kimi Antonelli (18) een stukje geschiedenis als jongste polesitter ooit in de Formule 1. Iedereen was dan ook benieuwd wat de Mercedes-rijder er zou vanaf brengen in de sprintrace.

Maar hevig regenweer verlegde al héél snel de focus. Charles Leclerc was op weg naar de grid voor de start van de race toen hij plots door de plassen de controle verloor over zijn Ferrari en hard de muur aanraakte.

Na een formatierondje achter de Safety Car mocht iedereen opnieuw de pitstraat in: de omstandigheden waren te slecht om te racen.

In beter weer kregen we uiteindelijk wel een amusante sprintrace voorgeschoteld. En voor wie na de slipper van Leclerc nog benieuwd was naar de kunsten van Antonelli: de Italiaan startte slecht en werd meteen van zijn troon gestoten door Oscar Piastri.

Later zou zijn namiddag nog wat vervelender worden. De Italiaan werd in de pitstraat aangetikt door Max Verstappen. Niet dat het nog op de zege aankwam, want voorin domineerden de papaya's.