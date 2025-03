LIVE Formule 1 (4 uur): Wie wint vannacht de sprintrace in China?

Pole voor Hamilton

Lewis Hamilton start zaterdag vanaf de pole in de sprintrace. De Brit was in zijn Ferrari 18 duizendste seconde sneller dan regerend wereldkampioen Max Verstappen.



WK-leider Lando Norris (McLaren), die eerder vrijdag nog de snelste was in de enige vrije oefensessie in Shanghai, eindigde pas als 6e achter zijn landgenoot George Russell (Mercedes).