De nul is weg: Lewis Hamilton boekt eerste zege voor Ferrari in sprintrace in China

Lewis Hamilton heeft zijn eerste overwinning beet voor Ferrari. De zevenvoudige wereldkampioen verzilverde zijn polepositie in de sprintrace in China en eindigde voor Oscar Piastri en Max Verstappen.

Lewis Hamilton had zichzelf al een mooi voordeel gegund met de polepositie voor de sprintrace. De Brit kwam ook uitstekend weg met zijn Ferrari, in tegenstelling tot Lando Norris.

De winnaar van Australië, die pas op de 6e plek startte na teleurstellende kwalificaties, blokkeerde een wiel in de eerste ronde. Tsunoda, Antonelli en Stroll duwden de WK-leider meteen naar de 9e plek.

Behalve een inhaalactie van Russell op Leclerc voor de 4e plek bleef het daarna status quo in de top 10. Tot Piastri genoeg was genaderd om nummer 2 Max Verstappen te bedreigen.

In de 14e ronde begon de wereldkampioen te worstelen met zijn voorbanden, een ronde later was het al prijs. Oscar Piastri eiste met zijn McLaren de 2e plek op.

Hamilton bedreigen zat er in het korte sprintformat niet meer in. Na 19 rondes mocht de zevenvoudige wereldkampioen zijn eerste succes voor Ferrari vieren. Lando Norris moest zich troosten met één puntje.