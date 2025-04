Oscar Piastri zet titelambities kracht bij met dominante zege in Bahrein, Lando Norris knoeit zich naar 3e plaats

Oscar Piastri nam voor de 50e keer deel aan een Grote Prijs Formule 1 en vierde dat in stijl: met een zege. Het is bovendien de eerste keer dat McLaren wint in Bahrein.

Als derde in de uitslag heeft Lando Norris toch verloren. Hij was allesbehalve foutloos: hij stond niet in zijn vak bij de start, verloor tijd met een fout inhaalmanoeuvre en liet zo punten liggen in de WK-strijd.

Terwijl we vorige week in Japan bijna geen inhaalbewegingen konden noteren tijdens de race, dan was dat in Bahrein helemaal anders. Niet voor de leidersplaats, want Oscar Piastri verzilverde op autoritaire wijze zijn poleposition.

Achter de McLaren van Piastri probeerde zijn ploegmaat Lando Norris zijn mindere kwalificaties goed te maken. Hij rukte snel op van plaats 6 naar plaats 3, ondanks een tijdstraf omdat hij bij de start niet in zijn vak stond.

Een safety car duwde het veld als een accordeon weer helemaal in elkaar, maar Piastri liet zich niet van de wijs brengen en stoomde door naar zijn tweede overwinning van 2025.

De strijd om het podium was wel spannend. Norris maakte er eerst nog een knoeiboel van tegenover Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar nam de Ferrari's dan toch te grazen. George Russell kreeg hij niet meer te pakken, ook al had die te kampen met technische problemen.