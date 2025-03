Ondanks regen en chaos: Lando Norris troeft Max Verstappen af in Australië en opent 2025 met zege

Lando Norris heeft de openingsrace in Melbourne naar zijn hand gezet. In moeilijke en regenachtige omstandigheden hield hij het hoofd koel en hield hij Max Verstappen achter zich. De regen veroorzaakte chaos in de slotfase, daarvan profiteerde onder meer debutant Antonelli om vierde te worden.

Een openingsrace in de Formule 1 staat vaak garant voor spektakel en de race in Melbourne was geen uitzondering. Een nat wegdek eiste meteen slachtoffers met rookies Hadjar (nog voor de start) en Doohan en de ervaren Sainz.

Na de uitgestelde start zette Max Verstappen leider Lando Norris onder druk, maar de Brit van McLaren zette geen voet verkeerd. Dat deed wereldkampioen Verstappen wel en zijn Red Bull was niet snel genoeg voor de McLarens.

Zo leek het een duel te worden tussen Norris en Oscar Piastri. Maar voor het tot een echt duel tussen de ploegmaats kon komen, veroorzaakte een late regenbui chaos op het circuit.

Norris en Piastri gingen allebei van de baan. In tegenstelling tot Piastri kon Norris echte problemen vermijden en de pits induiken voor intermediates. Na een nieuwe safety car hield hij uiteindelijk Verstappen nog af voor de overwinning.

Russell bleef een hele wedstrijd onder de radar en uit de problemen en haalde zo het podium als 3e. De jonge Kimi Antonelli maakte een debuut om u tegen te zeggen. De 18-jarige Italiaan rukte op vanaf plaats 16 naar plaats 4.

Geen leuk debuut voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudige wereldkampioen reed in de chaos even aan de leiding, maar dook te laat de pits in voor nieuwe banden. In de slotronde snoept Piastri hem nog de 9e plaats af.