LIVESTREAM: Kijk naar kwalificaties van Grote Prijs van België Formule 1, wat met regen?

Dit weekend ronken de Formule 1-motoren in Spa-Francorchamps voor de Grote Prijs van België. Om 16 uur zijn er de kwalificaties. U kunt ze hier en op VRT Canvas bekijken. Ontdek wie morgen als eerste van start mag gaan. De regen zorgde voor veel hinder in de 3e oefensessie vandaag, wat wordt dat in Q1, Q2 en Q3?