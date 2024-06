VIDEO - Kemphanen Norris en Verstappen rijden mekaar een lekke band, Russell krijgt zege cadeau

Nieuwe aflevering Norris vs. Verstappen?

De voorbije races in Canada en Spanje heeft Max Verstappen zich in het zweet moeten werken om de snellere McLaren van Lando Norris af te houden.



Al maakten de Engelsman en zijn team het de WK-leider ook niet heel moeilijk. In Spanje ging Norris de mist in bij de start, in Canada koos McLaren de verkeerde strategie.



Wat wordt het vandaag? Norris staat naast Verstappen op de eerste startrij.