LIVE Formule 1: Max Verstappen ligt in Las Vegas op koers voor wereldtitel, Russell ruikt de zege

Afspraak om 7 uur

Max Verstappen die zijn 4e wereldtitel pakt in het decor van Las Vegas? Dat is ongetwijfeld de natte droom van de F1-bonzen.



Of die droom uitkomt, weten we zondagochtend. Om 7u 's morgens Belgische tijd zullen de lichten op groen springen op het Strip Circuit.



