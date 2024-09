LIVE: Piastri houdt de eer van McLaren hoog, Ferrari's proberen hem nog te bedreigen in Monza

Wordt de WK-strijd dit seizoen toch nog een nagelbijter? Na zijn zege van vorige week in Nederland is Lando Norris genaderd tot op 70 punten van leider Verstappen. In Monza vertrekt de Brit opnieuw vanaf pole. Volg hier live vanaf 15.00 uur of Norris naar zijn tweede zege in evenveel weken snelt.