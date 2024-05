Max Verstappen houdt fel opzittende Lando Norris af in slot en schrijft 5e GP-zege van seizoen op zijn naam

Verstappen met twijfels

Dit weekend was Max Verstappen nog niet enorm flitsend, behalve op het moment waarop het moest: de kwalificaties. In de vrije trainingen ging het niet zo vlot en ook voor de race heeft hij niet veel vertrouwen. "Het is onduidelijk wat de wagen langdurig kan. We hadden een beter evenwicht in de kwalificaties, maar het is niet genoeg voor de race."