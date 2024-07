Solliciteert Eden Hazard bij Max Verstappen voor een plekje in de F1? Kijk vanaf 14.45u naar de GP van België

Max Verstappen was tijdens de kwalificaties veruit de snelste in Q2 en Q3. De gridstraf van 10 plaatsen was op voorhand al bekend, dus heeft Verstappen er nog het beste van gemaakt. Zijn snelste tijden zijn alvast veelbelovend voor straks.





"Ik weet niet hoe snel we zullen zijn, maar ik hoop dat we snel kunnen opschuiven," liet Verstappen optekenen. En wie opschuiven zegt op Francorchamps, denkt uiteraard aan die eerste cruciale bocht.





"Je kan de race verliezen in Bocht 1. We moeten natuurlijk bekijken wat er bij de start gebeurt en daarop verderbouwen. Het is een erg lange race die veel vraagt van de banden. Het is afwachten hoe we daarmee zullen omgaan."