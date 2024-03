LIVE GP Bahrein: Max Verstappen maakt er ook in het nieuwe seizoen snel korte metten mee

Enkele teams hebben een facelift gekregen dit seizoen. Zo spreken we niet meer over AlphaTauri, wel over RB en is Alfa Romeo omgetoverd tot Kick Sauber.



Nieuwe rijders krijgen we dan weer niet. Voor het eerst in de F1-geschiedenis beginnen exact dezelfde rijders aan de eerste race van het seizoen die ook de laatste race van het vorige seizoen hebben afgewerkt.