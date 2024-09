LIVE (13 u): Lando Norris staat voor inhaalrace in Grote Prijs van Azerbeidzjan

GP Azerbeidzjan

De Formule 1 is deze week geland in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe wordt er vandaag voor de WK-punten gestreden. In de kwalificaties toonde Charles Leclerc zich de snelste.



Lando Norris, de grote uitdager van Max Verstappen, had gisteren pech bij zijn laatste snelle ronde door een gele vlag en zal pas vanaf plek 17 vertrekken. De Brit staat dus voor een inhaalrace.