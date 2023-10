Max Verstappen pakt zijn 3e wereldtitel op een rij in sprintrace in Qatar

Zondag kan Verstappen zijn titel nog wat extra glans geven in de Grand Prix. De Nederlander is overigens de 11e F1-rijder met minstens 3 wereldtitels. Alleen Alain Prost (4), Sebastian Vettel (4), Juan Manuel Fangio (5), Lewis Hamilton (7) en Michael Schumacher (7) doen beter dan 3 titels.

Max Verstappen kon zo ontspannen naar zijn 3e wereldtitel op een rij rijden. De overwinning in de sprintrace was voor McLaren-rijder Oscar Piastri.

De Mexicaan moest in Qatar in de top 3 finishen om mathematisch nog kans te maken op de wereldtitel, maar parkeerde halfweg zijn bolide in de grindbak na een aanrijding waarbij ook Ocon en Hulkenberg betrokken waren.

Het was een tumultueuze sprintrace in Qatar, waarin de safety car 3 keer op het circuit moest komen. Bij een van de tussenkomsten werd ook de wereldtitel beslist, na een schuiver van Sergio Perez.

Verstappen: "Een fantastisch gevoel"

Max Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is van de sprintraces. Best ironisch dus dat hij uitgerekend in een sprintrace zijn 3e wereldtitel veroverde. Toch was de Nederlander na afloop uiteraard een tevreden man.

"Het was wel jammer van de safety cars, maar over het algemeen was het leuk vandaag. Ik ben ongelooflijk blij", reageerde Verstappen na de race.

"Dit is een fantastisch gevoel. Het is al een ongelooflijk jaar geweest, met veel goeie races. Ik ben heel trots, ook op het team. Het is heel leuk om bij deze groep mensen te horen."

Verstappen staat met zijn 3 wereldtitels nu al in een illuster rijtje. Komt hij volgend jaar ook naast Prost en Vettel? "Dat zullen we nog zien. Ik wil eerst genieten van dit moment. Maar ik hoop natuurlijk dat we dit momentum kunnen voortzetten."