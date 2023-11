clock 16:17

16 uur 17. Norris: "Geen idee wat het straks wordt". Oscar Piastri heeft zijn sprintzege dit seizoen al beet, dus wil Lando Norris absoluut niet onderdoen voor zijn ploeggenoot bij McLaren. Vanaf de pole in Brazilië krijgt hij een mooie kans om de Red Bulls dan toch eens af te houden. "Max is altijd snel, dus de sprintrace wordt niet makkelijk", waarschuwt de Brit. "Maar kijk, met de McLaren zijn tempo zit het ook goed." "Het is een geweldige dag. Het voelde als een van de slechtste rondjes ooit, dus ik ben wat verrast. Het is mijn eerste pole in een lange tijd. Dus ik ben blij. Ik heb geen idee wat het straks wordt." .