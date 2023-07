Veelvraat Max Verstappen freewheelt naar de overwinning op Spa-Francorchamps

lap 44 44. In het eerste deel van de wedstrijd zat ik wat vast tussen de andere wagens, maar vanaf ik de koppositie overnam, ging het veel vlotter. Max Verstappen (Red Bull), winnaar. In het eerste deel van de wedstrijd zat ik wat vast tussen de andere wagens, maar vanaf ik de koppositie overnam, ging het veel vlotter. Max Verstappen (Red Bull), winnaar

Ik heb mijn niveau opnieuw opgekrikt. Nu kijk ik ernaar uit om niet meer van het podium te verdwijnen. Sergio Perez (Red Bull), 2e.

We hadden een goede dag vandaag. Jammer dat Carlos Sainz al snel uit de race viel. Charles Leclerc (Ferrari), 3e.

Verstappen wint in Spa! Na een inhaalrace van 17 ronden duikt Max Verstappen met een achtste zege op rij de zomerbreak in. Het is ook zijn derde zege op rij in Spa-Francorchamps. De Nederlander was opnieuw een maatje te groot voor de rest van de grid en loopt nog maar eens uit in de WK-stand. Ploegmaat Sergio Perez en Charles Lecerc (Ferrari) mogen mee op het podium.

Hamilton grist extra punt mee. Lewis Hamilton doet het dan toch in extremis en schrijft de snelste rondetijd op zijn naam. Een knap staaltje racen van de 7-voudig wereldkampioen.

Iedereen is afgevlagd.

Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Lewis Hamilton met 1'47"305.

Nieuw rubber voor Hamilton. Net voor de laatste ronde duikt Hamilton nog eens de pitstraat in om de snelste ronde af te snoepen van Hamilton. Slaagt de Brit in zijn opzet?

42/44. Nog twee rondjes te gaan en het lijkt opnieuw een perfecte namiddag te worden voor Max Verstappen en Red Bull. De Nederlander pakt de zege én de snelste ronde, terwijl ploegmaat Sergio Perez na een knappe race als tweede eindigt.

Voorin lijken de plaatsen verdeeld, tenzij Hamilton nog een poging kan wagen bij Leclerc. In de middenmoot valt er echter wel nog wat te beleven. Zhou manifesteert zich tussen Hulkenberg en Magnussen, terwijl Gasly het ene punt van Tsunoda wil afsnoepen.

Ocon in het kleinste gaatje. Esteban Ocon drijft zijn Alpine tot het uiterste en duikt in het kleinste gaatje om Tsunoda (Alpha Tauri) voorbij te stormen. Plek 9 is zijn verdiende beloning.

Er is heel veel wind. Ik moet het stuur heel hard vasthouden. Max Verstappen.

Grappende Verstappen. Het mag duidelijk zijn dat Max Verstappen heel ontspannen rondrijdt hier in Spa. De Nederlander steekt de draak met zijn ploegbaas om nog een pitstop door te voeren. Een droge "no, not this time" is de boodschap die terugkomt.

Moet ik het tempo nog wat opdrijven? Dan kunnen we de pitstop nog eens oefenen. Max Verstappen.

De verschillen nemen nu toch wat meer toe. Met een voorsprong van bijna 10 seconden op Perez lijkt Verstappen de zege nu al te mogen opeisen. Hamilton jaagt wel nog steeds op de podiumplek van Leclerc en komt steeds dichter bij de Monegask.

3 musketiers Gasly, Albon en Bottas. Gasly, Albon en Bottas rijden op een zakdoek samen in de strijd om plek 11. De Fransman pakt uit met een geweldig inhaalmanoeuvre bij Albon en maakt nu jacht op de plek 10 van Ocon.

Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'48"922.

Leclerc vs Hamilton. Nadat Hamilton de pit een ronde eerder was ingedoken voor zacht rubber, doet Leclerc dat nu ook. De Monegask komt de pitstraat net voor de Brit uit, maar mag zich opmaken voor een gevecht om plek 3.