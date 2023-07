clock 13:38

13 uur 38. Verstappen ook op pole in sprintrace. Het is geen verrassing meer: Max Verstappen (Red Bull) was ook in de kwalificaties voor de sprintrace oppermachtig. In Oostenrijk was hij bijna een halve seconde sneller dan zijn ploegmaat Sergio Perez, die nu geen steek liet vallen. Lando Norris, die na de updates vliegt met zijn McLaren, is knap 3e voor de verrassende Nico Hülkenberg. De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc moesten vrede nemen met startplek 5 en 6. Vooral voor Mercedes waren de shootouts een sterke tegenvaller. Lewis Hamilton zag zijn tijd in SQ1 geschrapt worden en start straks pas vanaf de 18e plek. Ploegmaat George Russell had problemen in SQ2 en is pas 15e. .