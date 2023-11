Max Verstappen komt tijdstraf te boven en zet spannende GP van Las Vegas naar zijn hand

Sleutelmoment: Een contact tussen Max Verstappen en George Russell brengt de safety car naar buiten en brengt Verstappen en Perez weer in de race. Bovendien ontsnapt Verstappen aan een tweede tijdstraf.

Verrassingsaanval: Charles Leclerc verrast Sergio Perez in de slotronde in de strijd voor plaats 2. Net als in de GP van Brazilië verliest de Mexicaan plaats 2 in de laatste ronde.

Cijfer van de dag: 3 op 3. Verstappen wint na Miami en Austin ook in Las Vegas en wint zo alle Grote Prijzen in de Verenigde Staten in 2023.

Statistiek: 18 op 21. Het is een boerenjaar voor Verstappen. De Nederlander boekt zijn 18e zege van 2023. Dat zijn recordcijfers.