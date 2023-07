LIVESTREAM: Kijk naar de regenachtige sprintrace op Spa-Francorchamps

Het is beginnen te gieten. De wedstrijdcommissie neemt het zekere voor het onzekere en stelt de start van de sprintrace opnieuw uit. Een nieuw tijdstip hebben we nog niet.

17 uur . start opnieuw uitgesteld. Het is beginnen te gieten. De wedstrijdcommissie neemt het zekere voor het onzekere en stelt de start van de sprintrace opnieuw uit. Een nieuw tijdstip hebben we nog niet. .

regen op komst. Momenteel is het droog boven het circuit, maar niet voor lang. Nog voor de start zal het weer beginnen te gieten in de Ardennen. . 16 uur 56.

13 uur 36. Verstappen heerst ook in sprint shootout. Na een interessante kwalificatie weten we wie straks vanaf de pole mag starten in de sprintrace. Twee keer raden wie dat zou kunnen zijn, jawel Max Verstappen. De Nederlander zette ronde na ronde zijn tijden scherper en hield uiteindelijk de verrassende Oscar Piastri (McLaren) en Carlos Sainz (Ferrari) achter zich. .

12 uur 02. Slecht weer gooit roet in het eten. Het weer is de Grote Prijs van België de laatste jaren niet echt goed gezind. Ook dit jaar valt er opnieuw regen neer op het circuit in Spa. De start van de sprint shootout, als kwalificatie van de sprintrace zelf, wordt daardoor even uitgesteld. De racers blijven nog wat langer in de pits. .