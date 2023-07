LIVESTREAM: Kijk naar de inhaalrace van Max Verstappen in de Grote Prijs van België

In Spa is er ook een enorm oranje legioen aanwezig.

14 uur 50. In Spa is er ook een enorm oranje legioen aanwezig. Zij zullen reikhalzend uitkijken naar de inhaalrace die Max Verstappen voor de boeg heeft. Hoe snel kan de Nederlander zich naar de kop van de wedstrijd begeven? .

14 uur 42. Binnen een grote 15 minuten beginnen we aan de formatielap in deze Grote Prijs van België. De starting grid begint vorm te krijgen. Belangrijk om mee te geven: nog steeds geen regen te bespeuren. .

Voorlopig nog geen regen. Als we naar de hemel kijken, zien we voorlopig nog geen donkere wolken boven het circuit hangen Toch houden de racers maar beter rekening met een plotse stortbui. Iets wat dit weekend wel al vaker voorkwam. Benieuwd wat de weergoden vandaag in petto hebben... . 13 uur 36.

13 uur 16. Sprintrace: rookie Piastri moet dan toch meerdere erkennen in Verstappen. Als opwarmertje voor de Grote Prijs van België vond gisteren al de befaamde sprintrace plaats. Daarin mocht Max Verstappen - na opnieuw overtuigende kwalificaties - vanop de pole vertrekken. Toch maakte ook nieuwkomer Oscar Piastri in zijn McLaren indruk. De Australiër was in de kwalificaties amper 11 duizendsten trager dan Verstappen en legde de Nederlander ook in de race zelf het vuur aan de schenen. De 22-jarige Piastri nam na een pitstop van de wereldkampioen zelfs even de leiding over, maar moest uiteindelijk toch tevreden zijn met een tweede plek. Verstappen gaf de rookie even Formule 1-les met een knap inhaalmanoeuvre op de Raidillon. .