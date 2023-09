LIVE: Tovert Max Verstappen wat uit zijn hoed? Of wint Red Bull een keer niet?

lap 0 formatieronde. De deelnemers verkennen nog een keer het stratencircuit. Het is 20 uur in Singapore, de rijders racen onder kunstlicht. Lance Stroll (Aston Martin) doet niet mee. De Canadees reed zijn auto gisteren in stukken. . formatieronde De deelnemers verkennen nog een keer het stratencircuit. Het is 20 uur in Singapore, de rijders racen onder kunstlicht.



clock 13:54 13 uur 54. Tweede zege voor Carlos Sainz? Voor de 5e keer in zijn carrière begint Carlos Sainz helemaal vooraan aan de race. Lukt het de Spanjaard vandaag om een tweede keer raak te schieten? Vorig jaar won hij op Silverstone. . Tweede zege voor Carlos Sainz? Voor de 5e keer in zijn carrière begint Carlos Sainz helemaal vooraan aan de race. Lukt het de Spanjaard vandaag om een tweede keer raak te schieten? Vorig jaar won hij op Silverstone.

clock 13:51 13 uur 51. 1 minuut stilte. Vooraleer de Formule 1-rijders beginnen te racen, staan ze even stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië. . 1 minuut stilte Vooraleer de Formule 1-rijders beginnen te racen, staan ze even stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië.

clock 13:49 13 uur 49. Het wordt een lange dag voor ons. Inhalen hier is geen sinecure, maar we hopen wel punten te scoren en een fatsoenlijk resultaat neer te zetten. Max Verstappen. Het wordt een lange dag voor ons. Inhalen hier is geen sinecure, maar we hopen wel punten te scoren en een fatsoenlijk resultaat neer te zetten. Max Verstappen

clock 13:46 Er is er eentje jarig. Esteban Ocon heeft wat te vieren. De Franse Formule 1-rijder blaast vandaag 27 kaarsjes uit. Viert hij zijn verjaardag met een mooie prestatie in Singapore? Zijn Alpine staat op de 8e startplaats. . 13 uur 46. Er is er eentje jarig Esteban Ocon heeft wat te vieren. De Franse Formule 1-rijder blaast vandaag 27 kaarsjes uit.



Viert hij zijn verjaardag met een mooie prestatie in Singapore? Zijn Alpine staat op de 8e startplaats.

clock 13:30 13 uur 30. Wie doorbreekt hegemonie Red Bull? Over een halfuur gaat in Singapore de 15e race van het Formule 1-seizoen van start. De voorbije 14 keer won telkens een Red Bull: 12x Max Verstappen - 2x Sergio Pérez. Gisteren in de kwalificaties haalden de Red Bulls de top 10 niet. Verstappen reed naar startplaats 11, Pérez naar 13. Een uitgelezen kans dus voor de andere teams om de hegemonie te doorbreken. Carlos Sainz jr. (Ferrari) start vanaf de pole. Achter hem staan George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) opgesteld. . Wie doorbreekt hegemonie Red Bull? Over een halfuur gaat in Singapore de 15e race van het Formule 1-seizoen van start.



