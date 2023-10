LIVE: Raakt Max Verstappen in Mexico voorbij Ferrarirode startrij op weg naar recordzege?

clock 20:55 20 uur 55. Heeft Ferrari plannetje klaar? Het wordt Verstappen tegen Ferrari. Heeft de Italiaanse renstal een plannetje klaar om de Nederlander af te houden? Carlos Sainz nam in Singapore Lando Norris mee in zijn zog als buffer tegen snellere wagens. Zien we een gelijkaardig scenario vandaag? . Heeft Ferrari plannetje klaar? Het wordt Verstappen tegen Ferrari. Heeft de Italiaanse renstal een plannetje klaar om de Nederlander af te houden? Carlos Sainz nam in Singapore Lando Norris mee in zijn zog als buffer tegen snellere wagens. Zien we een gelijkaardig scenario vandaag?

clock 20:49 20 uur 49. Een heerlijk raceweertje in Mexico. Zo'n 26°C en een stralend zonnetje op en rond het circuit. Extreme omstandigheden zoals vorige races moeten de rijders dus niet trotseren.

clock 20:43 20 uur 43. Wat kan Sergio Perez in eigen land? Voor Sergio Perez wordt het een speciale GP. De Mexicaan geniet in Mexico City van de steun bij - en voelt dus ook extra druk door - de thuisfans. Hij staat in zijn Red Bull net voor Lewis Hamilton, zijn concurrent voor plek 2 in het wereldkampioenschap.

clock 20:24 20 uur 24. Schietpartij nabij circuit schrikt F1 op. Een schietpartij vlak bij het circuit schrikt de fans, rijders en crew op. Een 35-jarige man, die probeerde een auto te stelen, werd doodgeschoten. Drie agenten en een taxichauffeur raakten gewond in het vuurgevecht, meldden lokale media. Toch gaat de GP gewoon plaatsvinden.

clock 19:47 19 uur 47. Lance Stroll start in pitstraat. Lance Stroll zou normaal als zeventiende vertrekken, maar moet nu plaatsnemen in de pitstraat. Aston Martin heeft na de kwalificatie nog wat gesleuteld aan zijn wagen, wat de Canadees de straf opleverde.



clock 18:22 18 uur 22. Strijd bij constructeurs. Het einde van het seizoen nadert, dus stijgt de spanning in de klassementen. Bij de constructeurs woedt een hevige strijd tussen Mercedes en Ferrari voor plek 2, na het ongenaakbare Red Bull. McLaren snoepte Aston Martin vorige week plek 4 af en hoopt die voorsprong uit te breiden.

clock 18:17 18 uur 17. Verstappen riskeerde nog een straf, maar hij behoudt zijn derde plek op de startgrid. Hij krijgt verrassend Daniel Ricciardo naast zich. Zijn oud-ploeggenoot klopte de Sergio Perez in zijn Red Bull in zijn tweede kwalificatie na zijn polsbreuk. De trofee voor pechvogel van de dag ging naar Lando Norris op zaterdag. De afgelopen races toonde hij zijn uitstekende vorm in de snelle McLaren, maar onder meer een stuurfout maakte een snel einde aan de kwalificaties. De Brit vertrekt op plaats 18 en ziet Oscar Piastri als 7e op de grid staan, tussen de Mercedessen van Hamilton en Russell.

De trofee voor pechvogel van de dag ging naar Lando Norris op zaterdag. De afgelopen races toonde hij zijn uitstekende vorm in de snelle McLaren, maar onder meer een stuurfout maakte een snel einde aan de kwalificaties. De Brit vertrekt op plaats 18 en ziet Oscar Piastri als 7e op de grid staan, tussen de Mercedessen van Hamilton en Russell.

clock 18:15 18 uur 15. Max Verstappen op tweede startrij. Geen ritje op cruisecontrol vanaf de polepositie voor Max Verstappen. De Nederlander kijkt naar de achterkant van twee rode wagens bij de start. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren sneller dan de drievoudige wereldkampioen en willen het team een tweede zege van het seizoen bezorgen.