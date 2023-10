LIVE: Max Verstappen sluipt weg van concurrentie, Perez zijn thuisrace zit er nog voor bocht 1 op

lap 19 19. De banden zijn het aan het opgeven, ik kan er niet veel aan doen. Max Verstappen. De banden zijn het aan het opgeven, ik kan er niet veel aan doen. Max Verstappen

lap 17 17. Vooraan rijdt Verstappen rustig weg. Rond posities 8 à 10 wordt er wel gebikkeld voor de punten. Albon betreedt de top 10, Gasly maakt tevergeefs jacht op Hülkenberg en plek 8. . Vooraan rijdt Verstappen rustig weg. Rond posities 8 à 10 wordt er wel gebikkeld voor de punten. Albon betreedt de top 10, Gasly maakt tevergeefs jacht op Hülkenberg en plek 8.

lap 12 12. Max Verstappen vergroot de kloof met de Ferrari's. De Nederlander lijkt op weg naar een rustige GP. . Max Verstappen vergroot de kloof met de Ferrari's. De Nederlander lijkt op weg naar een rustige GP.

lap 11 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Yuki Tsunoda met 1'22"501. 11. gn fastest lap Snelste ronde De snelste ronde staat nu op naam van Yuki Tsunoda met 1'22"501.

lap 11 Hamilton voorbij Ricciardo. Het is Lewis Hamilton dan toch gelukt Ricciardo te passeren. De zevenvoudige wereldkampioen rukt op naar P4. In de achtergrond rijdt Stroll zijn ploeggenoot Alonso zowaar voorbij. . 11. overtake Hamilton voorbij Ricciardo Het is Lewis Hamilton dan toch gelukt Ricciardo te passeren. De zevenvoudige wereldkampioen rukt op naar P4. In de achtergrond rijdt Stroll zijn ploeggenoot Alonso zowaar voorbij.

lap 9 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'23"218. 9. gn fastest lap Snelste ronde De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'23"218.

lap 9 9. Yuki Tsunoda is ijverig, maar vergeet in zijn enthousiasme waar zijn rempunt is. De Japanner gaat even gras maaien en neemt weer plaats op plek 14. . Yuki Tsunoda is ijverig, maar vergeet in zijn enthousiasme waar zijn rempunt is. De Japanner gaat even gras maaien en neemt weer plaats op plek 14.

lap 8 8. Hamilton zit Ricciardo op de hielen. De Australiër zijn AlphaTauri is op papier geen match voor de Mercedes. Toch geeft hij niet zomaar op. . Hamilton zit Ricciardo op de hielen. De Australiër zijn AlphaTauri is op papier geen match voor de Mercedes. Toch geeft hij niet zomaar op.

lap 6 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Lewis Hamilton met 1'23"300. 6. gn fastest lap Snelste ronde De snelste ronde staat nu op naam van Lewis Hamilton met 1'23"300.

lap 6 6.

lap 6 Racen maar! Max Verstappen duwt zijn gaspedaal vol in. De Nederlander krijgt de groene vlag en wil zijn voorsprong uitbouwen op de Ferrari's. Ricciardo klampt vast aan zijn 4e plek. . 6. green flag Racen maar! Max Verstappen duwt zijn gaspedaal vol in. De Nederlander krijgt de groene vlag en wil zijn voorsprong uitbouwen op de Ferrari's. Ricciardo klampt vast aan zijn 4e plek.

lap 3 Virtual Safety Car. Er liggen nog wat brokstukken op het circuit. De raceleiding neemt geen risico en last een virtual safety car in. . 3. yellow flag Virtual Safety Car Er liggen nog wat brokstukken op het circuit. De raceleiding neemt geen risico en last een virtual safety car in.

lap 3 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'23"573. 3. gn fastest lap Snelste ronde De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'23"573.

lap 2 2.

lap 1 Botsing Leclerc en Perez. Ook Sergio Perez is goed weg en komt naast Leclerc rijden voor de eerste bocht. Drie rijders naast elkaar is een accident waiting to happen . Dat gebeurt. Leclerc en Perez botsen, de Mexicaan zijn race zit erop. . 1. crash Botsing Leclerc en Perez Ook Sergio Perez is goed weg en komt naast Leclerc rijden voor de eerste bocht. Drie rijders naast elkaar is een accident waiting to happen. Dat gebeurt. Leclerc en Perez botsen, de Mexicaan zijn race zit erop.

lap 1 Opgave. Opgave van Sergio Perez. Hij kan niet voort door een spin. 1. gn give up Opgave Opgave van Sergio Perez. Hij kan niet voort door een spin.

lap 1 Een spin van Sergio Perez. Een spin van Sergio Perez. 1. gn spin Een spin van Sergio Perez. Een spin van Sergio Perez.

lap 1 1. Verstappen verschroeiend weg! Max Verstappen vertrekt als een pijl uit een boog. Nog voor de eerste bocht heeft hij de Ferrari's te grazen. . Verstappen verschroeiend weg! Max Verstappen vertrekt als een pijl uit een boog. Nog voor de eerste bocht heeft hij de Ferrari's te grazen.

clock 20:59 20 uur 59. De rijders beginnen aan hun formatierondje. De top 10 staat allemaal om medium banden. Die proberen ze nu op temperatuur te krijgen. . De rijders beginnen aan hun formatierondje. De top 10 staat allemaal om medium banden. Die proberen ze nu op temperatuur te krijgen.