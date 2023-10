LIVE: Max Verstappen op weg naar nieuw zegerecord, Norris zorgt voor spektakel met inhaalrace

En nog een. George Russell gaat voor de bijl. Norris rijdt rond op plaats 5. Een nachtmerri in de kwalificatie wordt alsnog een droomrace voor de jonge Brit.

Norris jaagt nu ook Russell op. Hij is de enige rijder die consistent toptijden blijft rijden op de mediumband. Rijdt hij alsnog naar de top 5?

lap 49

49. Tsunoda te ongeduldig. Yuki Tsunoda wil absoluut voorbij Piastri, maar stuurt te vroeg in. Het resultaat: de Japanner verdwijnt van het parcours en valt terug tot plaats 16. Het gevloek over de radio is oorverdovend. .