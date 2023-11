LIVE: Levert de Grote Prijs Formule 1 van Las Vegas ook sportief spektakel op?

lap 5 5.

lap 4 Safety car op de baan.



lap 3 Een spin van Lando Norris.

lap 3

lap 3 Lando Norris mist zijn bocht volledig. Het is nog maar de derde ronde en daar is de echte safety car al. Lando Norris is zwaar in de bandenmuur gereden. "Ik ben oké", laat hij gelukkig weten aan zijn McLaren-team.

lap 3 De periode onder de virtuele safety car is afgelopen. Max Verstappen mag weer voluit racen. Hij heeft al 2 seconden voorsprong op Charles Leclerc.

lap 1 Een spin van Fernando Alonso.

lap 1 Fernando Alonso heeft brokken. Hij is bij de start gespind in de eerste bocht en heeft schade aan zijn Aston Martin.

lap 1 Virtuele safety car. Om brokstukken op te ruimen op het circuit is er een virtuele safet car. Onder meer Sergio Perez en Fernando Alonso maken er gebruik van en duiken de pits in.

lap 1 Ik heb schade aan de auto. Fernando Alonso.

lap 1 Start! Max Verstappen is de snelste starter en neemt de leidersplaats over van Charles Leclerc, al duwde hij de Ferrari-rijder wel buiten het circuit.

lap 0 De rijders zijn begonnen aan de formatieronde, over enkele minuten gaan de lichten uit in Las Vegas.

clock 06:59 Vreemde startgrid. Als we de startgrid overlopen vallen een paar dingen op: - Williams heeft als enige team zijn 2 rijders in de top 6 - uitkijken wat de start oplevert voor de toppers vanaf plaats 9: Alonso (9), Hamilton (10), Perez (11) en Sainz (12). Wie van hen kan snel oprukken? - de McLarens van Norris (15) en Piastri (18) moeten veel terrein goedmaken

clock 06:47 In de kwalificaties was Ferrari oppermachtig, met Charles Leclerc en Carlos Sainz op 1 en 2. Maar de Spanjaard moet 10 plaatsen achteruit. Die gridstraf kreeg hij omdat Ferrari zijn auto moest herstellen nadat hij vrijdag schade had opgelopen door een putdeksel.

clock 06:46 06 uur 46. Formule 1 Ferrari haalt zijn gram in Las Vegas na putdeksel-incident: Charles Leclerc pakt pole, Sainz tweede

clock 06:37 Het is in Las Vegas zaterdagavond en het is aftellen naar 22 uur plaatselijke tijd wanneer de GP van start gaat.