LIVE: Leclerc leidt, Russell sprint Verstappen voorbij in Azerbeidzjan

clock 15:25

15 uur 25. Welkom terug. Over 5 minuten gaat in de straten van Bakoe de eerste sprintrace van het seizoen van start. In Azerbeidzjan rijden de Formule 1-coureurs 17 rondes, goed voor iets meer dan 100 kilometer koers. Gaan ze voluit of niet? De winnaar verdient 8 WK-punten, maar het stratencircuit in Bakoe is niet onbesproken. Het gevaar loert er om de hoek. .