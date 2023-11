LIVE: Lando Norris zet Max Verstappen onder druk na rode vlag en herstart in Brazilië

In Brazilië is Max Verstappen voorlopig oppermachtig. Vrijdag parkeerde hij zijn Red Bull op de polepositie, gisteren snelde hij naar winst in de sprintrace. Rijdt hij ook vandaag onbedreigd naar de zege, of verrassen de Aston Martins vanaf de tweede startrij? Volg de race hier met tekstupdates vanaf 18 uur.