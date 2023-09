LIVE F1 Monza: Max Verstappen geraakt voorlopig niet voorbij Carlos Sainz

lap 14 Inhaal. George Russell (Mercedes) is in twee tijden voorbij Sergio Perez (Red Bull) geraakt, op weg naar de 4e plaats. "Hij heeft mij van de weg geduwd", jammert Perez in de teamradio. Veel leek er niet aan de hand. . 14. overtake Inhaal George Russell (Mercedes) is in twee tijden voorbij Sergio Perez (Red Bull) geraakt, op weg naar de 4e plaats. "Hij heeft mij van de weg geduwd", jammert Perez in de teamradio. Veel leek er niet aan de hand.

lap 13 Gasly rode lantaarn. In de achtergrond verliest Pierre Gasly nog een paar extra seconden, wanneer de krik die de auto moet optillen in de pits even dienst weigert. De Fransman moet met zijn Alpine helemaal achteraan aansluiten.

lap 11 11. De situatie zit voorlopig muurvast. Zal deze race gewonnen worden door de pitstopstrategie? Of geraakt Verstappen er toch nog eens voorbij? Hij heeft nog tijd in ieder geval, nog 40 ronden. . De situatie zit voorlopig muurvast. Zal deze race gewonnen worden door de pitstopstrategie? Of geraakt Verstappen er toch nog eens voorbij? Hij heeft nog tijd in ieder geval, nog 40 ronden.

lap 9 9.

lap 8 Spannend. De verschillen zijn nog altijd vrij klein, wat betekent dat Verstappen niet alleen een Ferrari voor hem ziet (Sainz), maar ook eentje vlak achter hem (Leclerc).

lap 6 Inhaalmanoeuvre afgeslagen. Vlak na de Parabolica-bocht komt Verstappen een eerste keer piepen bij Sainz. De leider in de race verdedigt hardnekkig. Ze kunnen een botsing maar net vermijden. De tifosi smullen ervan. Zij zijn uiteraard voor de Ferrari van Sainz.



De tifosi smullen ervan. Zij zijn uiteraard voor de Ferrari van Sainz.

lap 5 5. Hij is al aan het schuiven. Het ziet er goed uit. Max Verstappen over de auto van Carlos Sainz. Hij is al aan het schuiven. Het ziet er goed uit. Max Verstappen over de auto van Carlos Sainz

lap 4 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'25"702.

lap 4 4. We zijn de 3e ronde gepasseerd en dus mag er ge-DRS'd worden. Verstappen zit nog altijd binnen de seconde van Sainz, maar de Spanjaard is nog niet bedreigd door de WK-leider. . We zijn de 3e ronde gepasseerd en dus mag er ge-DRS'd worden. Verstappen zit nog altijd binnen de seconde van Sainz, maar de Spanjaard is nog niet bedreigd door de WK-leider.

lap 3 Snelste ronde. De snelste ronde staat nu op naam van Carlos Sainz met 1'26"006.

lap 2 2. Er zijn amper positiewissels vanaf de start. Het is treintje rijden over het circuit. . Er zijn amper positiewissels vanaf de start. Het is treintje rijden over het circuit.

lap 1 Rustige start. Carlos Sainz kan Max Verstappen afhouden in de eerste bochten van het circuit. Voor de rest komt iedereen zonder brokken door het eerste, wentelende, begin van deze GP.

lap 0 Nieuwe formatieronde. We beginnen voor een tweede keer aan een formatieronde. Hopelijk loopt het nu goed af.

lap 0 We zullen uiteindelijk nog 5 extra minuten moeten wachten. Om 15.20 uur proberen we het opnieuw met een formatieronde. Tegen dan moet de AlphaTauri van Tsunoda weggetakeld zijn. . We zullen uiteindelijk nog 5 extra minuten moeten wachten. Om 15.20 uur proberen we het opnieuw met een formatieronde. Tegen dan moet de AlphaTauri van Tsunoda weggetakeld zijn.

lap 0 5 minuten wachten. De start wordt minstens met 5 minuten uitgesteld door het gedoe met Tsunoda. De mecaniciens houden zich klaar om weer op het circuit te komen.

lap 0 Tsunoda aan de kant met motorproblemen. Tsunoda aan de kant met motorproblemen

lap 0 Tsunoda nu al out? De motor van Yuki Tsunoda ontploft al tijdens de formatieronde. Geraakt de AlphaTauri nog tijdig opgelapt of hebben we nu al een opgever? Het zorgt er in ieder geval voor dat de race nog even uitgesteld zal worden.



Het zorgt er in ieder geval voor dat de race nog even uitgesteld zal worden.

lap 0 Opgave. Yuki Tsunoda is uit de race met een mechanisch probleem. gn give up Opgave Yuki Tsunoda is uit de race met een mechanisch probleem.

clock 14:59 14 uur 59. Formatieronde. De bescherming wordt weggenomen rond de banden, alle stewards en teammedewerkers verlaten het circuit. We maken ons op voor de formatieronde.