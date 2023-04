LIVE F1: Max Verstappen zet na rode vlag orde op zaken in GP van Australië

clock 08:03 08 uur 03. We zien een mooi gevecht voor de vierde plaats tussen Carlos Sainz, Pierre Gasly en Lance Stroll. Afwachten wie hier straks aan het langste eind trekt. . We zien een mooi gevecht voor de vierde plaats tussen Carlos Sainz, Pierre Gasly en Lance Stroll. Afwachten wie hier straks aan het langste eind trekt.

clock 08:00 08 uur . Bijna halfweg. Er is al veel gebeurd in deze GP, maar toch zijn we nog niet halfweg. Dit zijn de auto's in de punten: 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Alonso 4. Sainz 5. Gasly 6. Stroll 7. Hulkenberg 8. Lando Norris 9. Perez 10. Tsunoda . Bijna halfweg Er is al veel gebeurd in deze GP, maar toch zijn we nog niet halfweg. Dit zijn de auto's in de punten:



clock 07:58 Inhaal. Het snelheidsverschil tussen de Red Bull van Sergio Perez en de auto's rond hem is enorm. De Mexicaan snijdt door het veld als een mes door zachte boter. . 07 uur 58. overtake Inhaal Het snelheidsverschil tussen de Red Bull van Sergio Perez en de auto's rond hem is enorm. De Mexicaan snijdt door het veld als een mes door zachte boter.

clock 07:55 07 uur 55. Sergio Perez neemt wat risico's bij zijn inhaalrace. De Red Bull-rijder rijdt al rond in 10e positie. . Sergio Perez neemt wat risico's bij zijn inhaalrace. De Red Bull-rijder rijdt al rond in 10e positie.

clock 07:51 07 uur 51. De auto van Russell is op een veilige plaats ondergebracht en dus kunnen we weer racen op volle snelheid. Lewis Hamilton ziet Fernando Alonso al in zijn achteruitkijkspiegels. . De auto van Russell is op een veilige plaats ondergebracht en dus kunnen we weer racen op volle snelheid. Lewis Hamilton ziet Fernando Alonso al in zijn achteruitkijkspiegels.

clock 07:48 Opgave. Wat een pech voor George Russell. Zijn motor begeeft het en er komt vuur uit zijn Mercedes. Exit Russell dus. Er komt een virtuele safety car. . 07 uur 48. give up Opgave Wat een pech voor George Russell. Zijn motor begeeft het en er komt vuur uit zijn Mercedes. Exit Russell dus. Er komt een virtuele safety car.

clock 07:44 07 uur 44. Op Sargeant en De Vries na rijdt iedereen op harde banden, wellicht probeert iedereen tot het einde te rijden zonder een extra pitstop. . Op Sargeant en De Vries na rijdt iedereen op harde banden, wellicht probeert iedereen tot het einde te rijden zonder een extra pitstop.

clock 07:42 Russell naar plaats 4. George Russell profiteert ook van de DRS-zones en schuift voorbij Pierre Gasly naar plaats 4. Hij mag op zoek naar een podiumplaats. . 07 uur 42. overtake Russell naar plaats 4 George Russell profiteert ook van de DRS-zones en schuift voorbij Pierre Gasly naar plaats 4. Hij mag op zoek naar een podiumplaats.

clock 07:41 Verstappen voorbij Hamilton. Niet lang is het antwoord. Verstappen is veel te snel voor Hamilton in de DRS-zone. De Nederlander snelt naar de leiding en slaat meteen ee kloof van 2 seconden. . 07 uur 41. overtake Verstappen voorbij Hamilton Niet lang is het antwoord. Verstappen is veel te snel voor Hamilton in de DRS-zone. De Nederlander snelt naar de leiding en slaat meteen ee kloof van 2 seconden.

clock 07:40 07 uur 40. Alonso kan het tempo van Hamilton en Verstappen niet volgen. Hoe lang kan de Mercedes de op papier veel snellere Red Bull achter zich houden? . Alonso kan het tempo van Hamilton en Verstappen niet volgen. Hoe lang kan de Mercedes de op papier veel snellere Red Bull achter zich houden?

