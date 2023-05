LIVE F1 GP van Miami: Verstappen knalt van plek 9 naar de leiding

clock 22:18 22 uur 18. Alonso neemt afstand van Sainz. Ferrari mist snelheid, dat is vandaag weer pijnlijk duidelijk. Charles Leclerc komt helemaal niet uit de verf vandaag, hij rijdt rond op plek 13. . Alonso neemt afstand van Sainz. Ferrari mist snelheid, dat is vandaag weer pijnlijk duidelijk.



Charles Leclerc komt helemaal niet uit de verf vandaag, hij rijdt rond op plek 13.

clock 22:15 22 uur 15. Alonso en Sainz blijven continu in elkaars buurt. Veteraan Alonso wacht geduldig op een kans om zijn 13 jaar jongere landgenoot op te rollen. . Alonso en Sainz blijven continu in elkaars buurt. Veteraan Alonso wacht geduldig op een kans om zijn 13 jaar jongere landgenoot op te rollen.

clock 22:11 22 uur 11. Voorin heeft de meeste grote tenoren vers rubber, behalve Max Verstappen. Perez zit ondertussen weer op plek twee, maar volgt op 16 seconden. De Mexicaan loopt wel terug in op zijn ploegmakker. . Voorin heeft de meeste grote tenoren vers rubber, behalve Max Verstappen. Perez zit ondertussen weer op plek twee, maar volgt op 16 seconden. De Mexicaan loopt wel terug in op zijn ploegmakker.

clock 22:06 22 uur 06. Perez rijdt binnen. Perez ruilt zijn mediumbanden in voor een hard setje. De Mexicaan rijdt al vierde terug het circuit op. Ondertussen heeft Sainz een penalty gekregen wegens te snel rijden in de pitlane. Geflitst.



Ondertussen heeft Sainz een penalty gekregen wegens te snel rijden in de pitlane. Geflitst.

clock 22:00 22 uur . Voorlopig hebben de harde banden van Verstappen het voordeel op de mediumbanden van Perez. De wereldkampioen nadert beetje bij beetje op zijn ploegmaat. . Voorlopig hebben de harde banden van Verstappen het voordeel op de mediumbanden van Perez. De wereldkampioen nadert beetje bij beetje op zijn ploegmaat.

clock 21:57 21 uur 57. Red Bull-duel. Ook Alonso is een gewillig slachtoffer. Tegen deze Verstappen kan de Spanjaard weinig beginnen. De Nederlander heeft nu enkel nog zijn Mexicaanse ploegmaat voor zich. Krijgen we nog een boeiend duel? Er zijn nog 40 ronden af te leggen.



De Nederlander heeft nu enkel nog zijn Mexicaanse ploegmaat voor zich. Krijgen we nog een boeiend duel? Er zijn nog 40 ronden af te leggen.

clock 21:53 21 uur 53. Perez en Verstappen wisselen in hun Red Bulls af met een "fastest lap". Het is duidelijk welke wagens het snelste zijn. Ondertussen loopt de voorsprong van Perez op tot meer dan 3 seconden. Verstappen is dan weer aan het naderen op de derde plek van Sainz. Ook Alonso is niet zo veraf. We zijn nog vroeg in de race, maar een nieuw een-tweetje van de rode stieren lijkt in de maak.



Ondertussen loopt de voorsprong van Perez op tot meer dan 3 seconden. Verstappen is dan weer aan het naderen op de derde plek van Sainz. Ook Alonso is niet zo veraf.



We zijn nog vroeg in de race, maar een nieuw een-tweetje van de rode stieren lijkt in de maak.

clock 21:46 21 uur 46. U vraagt, wij draaien, moet Verstappen hebben gedacht. Onze woorden zijn nog niet koud of de wereldkampioen rolt Russell op langs de binnenkant van een scherpe bocht. Appeltje-eitje. . U vraagt, wij draaien, moet Verstappen hebben gedacht. Onze woorden zijn nog niet koud of de wereldkampioen rolt Russell op langs de binnenkant van een scherpe bocht. Appeltje-eitje.

clock 21:45 21 uur 45. Gasly, Russell en Verstappen zitten op een zakdoek in de strijd om plek vier. Het is wachten op een nieuw manoeuvre van de Nederlandse wereldkampioen. . Gasly, Russell en Verstappen zitten op een zakdoek in de strijd om plek vier. Het is wachten op een nieuw manoeuvre van de Nederlandse wereldkampioen.

clock 21:43 21 uur 43. Perez schommelt nu al enkele rondes op een voorsprong van anderhalve seconde. De Mexicaan loopt dus minder snel uit op Alonso dan verwacht. Ondertussen hijgt Sainz nog steeds in de nek van zijn landgenoot op plek drie. . Perez schommelt nu al enkele rondes op een voorsprong van anderhalve seconde. De Mexicaan loopt dus minder snel uit op Alonso dan verwacht. Ondertussen hijgt Sainz nog steeds in de nek van zijn landgenoot op plek drie.

clock 21:38 21 uur 38. Verstappen vliegt. Met een gezwind manoeuvre raast Verstappen voorbij Magnussen en Leclerc. De Nederlander zit zo al op plek 6, Russell is zijn volgende doelwit. . Verstappen vliegt Met een gezwind manoeuvre raast Verstappen voorbij Magnussen en Leclerc. De Nederlander zit zo al op plek 6, Russell is zijn volgende doelwit.

clock 21:37 21 uur 37. Logan Sargeant zit al met stukken. Hij moet zijn Williams al in de pit gaan parkeren voor een nieuwe voorvleugel. . Logan Sargeant zit al met stukken. Hij moet zijn Williams al in de pit gaan parkeren voor een nieuwe voorvleugel.

clock 21:35 21 uur 35. We zien een incidentloze openingsronde van deze GP. Perez slaagt er al vroeg in om Alonso op een seconde te rijden. Een veiligheidskloofje. . We zien een incidentloze openingsronde van deze GP. Perez slaagt er al vroeg in om Alonso op een seconde te rijden. Een veiligheidskloofje.

clock 21:34 21 uur 34. Lights out! We zijn vertrokken! Van de vroege aanval van Alonso is niet veel te merken, want Perez schiet uitstekend uit de startblokken. . Lights out! We zijn vertrokken! Van de vroege aanval van Alonso is niet veel te merken, want Perez schiet uitstekend uit de startblokken.

clock 21:30 21 uur 30. Op twee piloten na start de hele top tien op mediumbanden: Esteban Ocon en Max Verstappen nemen een risico met de harde banden. Afwachten of die keuze ook zal lonen. . Op twee piloten na start de hele top tien op mediumbanden: Esteban Ocon en Max Verstappen nemen een risico met de harde banden. Afwachten of die keuze ook zal lonen.

clock 21:29 21 uur 29. De technici verlaten de baan met hun machinerie. We gaan beginnen aan de formatieronde. . De technici verlaten de baan met hun machinerie. We gaan beginnen aan de formatieronde.

clock 21:24 21 uur 24. De spanning stijgt stilaan op de Miami International Autodrome. Op papier lijkt er weinig te beginnen tegen de Red Bulls, maar een foutje of een portie pech zijn nooit veraf in de F1. Alonso is in zijn Aston Martin bezig aan een uitstekend seizoen, maar normaal gesproken mist zijn wagen de snelheid om Perez en co. op dit circuit het vuur aan de schenen te leggen.



Alonso is in zijn Aston Martin bezig aan een uitstekend seizoen, maar normaal gesproken mist zijn wagen de snelheid om Perez en co. op dit circuit het vuur aan de schenen te leggen.