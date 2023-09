LIVE: Droomstart van Ferrari, Verstappen zet een inhaalrace in

lap 6 Opgave. Opgave van Yuki Tsunoda. Hij kan niet voort door een spin. 6. gn give up Opgave Opgave van Yuki Tsunoda. Hij kan niet voort door een spin.

Nu moet Magnussen zich toch gewonnen geven. Verstappen wipt met zijn Red Bull over de Haas naar de 8e plaats.

Geen verder onderzoek.

Norris neemt de 4e plaats weer in, Hamilton rijdt opnieuw als 5e rond.

Dat het circuit Red Bull niet ligt, wordt nog eens duidelijk wanneer Verstappen (9e) Magnussen probeert in te halen. Het lukt niet meteen.

Moet Lewis Hamilton een straf vrezen? De stewards onderzoeken een actie van hem.

De twee Ferrari's leiden voor de twee auto's van Mercedes. Al moet Hamilton (4e) zijn plaats wellicht afgeven aan Norris (5e). De 7-voudige wereldkampioen ging veel te breed bij de start.

Yuki Tsunoda is uit de race.

De snelste ronde staat nu op naam van George Russell met 1'41"103.

Voor Yuki Tsunoda (AlphaTauri) is de wedstrijd snel afgelopen. Hij mag zich concentreren op zijn thuisrace, volgende week in Japan.

START! Ferrari 1 en 2. We zijn begonnen aan de 15e manche van het Formule 1-seizoen. Polesitter Sainz schiet goed uit de startblokken en ziet Leclerc opduiken in zijn spiegels. De Ferrari heeft meteen de Mercedes van Russell ingehaald. En Max Verstappen? Hij heeft ook een plaats gewonnen en rijdt nu in 10e positie.



Polesitter Sainz schiet goed uit de startblokken en ziet Leclerc opduiken in zijn spiegels. De Ferrari heeft meteen de Mercedes van Russell ingehaald.



En Max Verstappen? Hij heeft ook een plaats gewonnen en rijdt nu in 10e positie.

De deelnemers verkennen nog een keer het stratencircuit. Het is 20 uur in Singapore, de rijders racen onder kunstlicht. Lance Stroll (Aston Martin) doet niet mee. De Canadees reed zijn auto gisteren in stukken.



Lance Stroll (Aston Martin) doet niet mee. De Canadees reed zijn auto gisteren in stukken.

Tweede zege voor Carlos Sainz? Voor de 5e keer in zijn carrière begint Carlos Sainz helemaal vooraan aan de race. Lukt het de Spanjaard vandaag om een tweede keer raak te schieten? Vorig jaar won hij op Silverstone.

1 minuut stilte. Vooraleer de Formule 1-rijders beginnen te racen, staan ze even stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië.

Het wordt een lange dag voor ons. Inhalen hier is geen sinecure, maar we hopen wel punten te scoren en een fatsoenlijk resultaat neer te zetten. Max Verstappen