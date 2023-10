Het einde van het seizoen nadert, dus stijgt de spanning in de klassementen. Bij de constructeurs woedt een hevige strijd tussen Mercedes en Ferrari voor plek 2, na het ongenaakbare Red Bull. McLaren snoepte Aston Martin vorige week plek 4 af en hoopt die voorsprong uit te breiden.

18 uur 22. Strijd bij constructeurs. Het einde van het seizoen nadert, dus stijgt de spanning in de klassementen. Bij de constructeurs woedt een hevige strijd tussen Mercedes en Ferrari voor plek 2, na het ongenaakbare Red Bull. McLaren snoepte Aston Martin vorige week plek 4 af en hoopt die voorsprong uit te breiden. .

18 uur 17. Verstappen riskeerde nog een straf voor track limits, maar hij behoudt zijn derde plek op de startgrid. Hij krijgt verrassend Daniel Ricciardo naast zich. Zijn oud-ploeggenoot klopte de Sergio Perez in zijn Red Bull in zijn tweede kwalificatie na zijn polsbreuk. De trofee voor pechvogel van de dag ging naar Lando Norris op zaterdag. De afgelopen races toonde hij zijn uitstekende vorm in de snelle McLaren, maar onder meer een stuurfout maakte een snel einde aan de kwalificaties. De Brit vertrekt op plaats 18 en ziet Oscar Piastri als 7e op de grid staan, tussen de Mercedessen van Hamilton en Russell. .