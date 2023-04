clock 11:25

11 uur 25. Leclerc weer op de pole, 3e chrono voor Verstappen. Net als gisteren (in de kwalificaties voor de grand prix van morgen) heeft Charles Leclerc de snelste chrono uit zijn Ferrari geperst. De Monegask ging in de shoot-outs de Red Bulls van Sergio Pérez en wereldkampioen Max Verstappen vooraf. Na zijn snelste rondje ging Leclerc nog in de fout. Hij miste zijn bocht en duwde zijn auto in de muur. Zijn voorvleugel was naar de vaantjes, maar Leclerc kon wel zelfstandig de pits bereiken. Ook Verstappen had zijn Red Bull niet helemaal onder controle. De Nederlander verloor wat grip in de bochten. .