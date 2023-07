clock 11:55

11 uur 55. McLaren on fire. Met Lando Norris en Oscar Piastri krijgt Verstappen straks zowaar twee Mclarens achter zich in de startrij. De updates van de Britse renstal aan hun oranje bolides was een schot in de roos. Een vierde plek van Norris in Oostenrijk vorige week was daar al het levende bewijs van. Red Bull is alvast gewaarschuwd. .