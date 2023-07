F1 GP van Oostenrijk: Knalt polesitter Max Verstappen naar vijfde zege op een rij?

Vorig jaar boekte Ferrari zijn laatste zege in de GP van Oostenrijk. In de sprintrace was de Scuderia opnieuw op de afspraak met plaatsen 2 en 3. Aan wereldkampioen Max Verstappen was er - voor de verandering - niets te doen. Scoort de Nederlander op de Red Bull Ring zijn vijfde GP-zege op rij? Volg het zondag op de voet, de start van de GP is om 15 uur.