LIVE: Alles verloopt naar wens voor Max Verstappen in Bahrein

Norris staat 11 seconden stil. McLaren heeft het echt nog niet voor mekaar dit jaar. Na de opgave van Piastri moet Norris een tweede keer binnenkomen. Voor een pitstop van maar liefst 11 seconden.

top 10 na 20 rondes. 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Sainz jr. 5. Hamilton 6. Alonso 7. Russell 8. Bottas 9. Stroll 10. Albon

Pérez wisselt. Nu draait ook Sergio Pérez de pits in. Ook hij wisselt zachte banden voor zachte banden. Dat wordt straks dus een extra pitstop voor de twee Red Bulls.

Pérez op kop. Sergio Pérez (Red Bull) rijdt aan de leiding. Hij is de enige die de pits nog niet heeft opgezocht.

einde race Piastri. Dit hadden we zien aankomen: het eerste team dat de handdoek in de ring moet gooien is McLaren. De versnellingsbak van nieuwkomer Oscar Piastri begeeft het.

Verstappen in de pits. Alle toppers komen nu binnen voor een bandenwissel. Max Verstappen zet zijn race voort op zachte banden. Zijn concurrenten kiezen voor het hardere en duurzamere rubber.

Alonso voorbij Russell. En daar is de move van Fernando Alonso. Op ervaring zet hij de twintiger opzij.

Omdat Hamilton gaan wisselen is, rijdt Alonso nu in 5e positie.

Alonso met meer grip dan Russell. George Russell (6e) laat weten dat zijn zachte banden hun beste tijd hebben gehad. Duidelijk te zien in de bochten. Fernando Alonso (7e) kan met veel meer grip insturen.

Dit kan nog leuk worden.

pitstop. Pierre Gasly (AlphaTauri) zoekt als eerste de bandencentrale op.

top 10 na 10 rondes. 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Sainz jr. 5. Hamilton 6. Russell 7. Alonso 8. Stroll 9. Bottas 10. Ocon

Achteraan heeft Pierre Gasly (AlphaTauri) de rode lantaarn doorgegeven aan Kevin Magnussen (Haas). De Deen sluit het pak als 20e en laatste rijder.

4 seconden. Voor Max Verstappen verloopt alles naar wens. Hij snelt weg van zijn collega's. Na 5 rondes bedraagt zijn bonus al 4 seconden op Charles Leclerc.

Mercedes neemt Alonso te grazen. Fernando Alonso heeft zijn start gemist en valt terug naar de 7e plaats. De 41-jarige Spanjaard ziet beide Mercedes-auto's over zich heen stormen.

In de herhaling zien we dat hij ook nog een zetje kreeg van ploegmaat Lance Stroll.

